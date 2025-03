Mafia, in tanti a Trapani in ricordo delle vittime – VIDEO

Una marcia per ricordare le vittime della mafia. Si sta svolgendo a Trapani, in queste ore, in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Tantissime le persone provenienti da tutta Italia, unite dalla volontà di ricordare e onorare coloro che hanno perso la vita a causa della criminalità organizzata, che stanno sfilando. Tra loro anche baresi.

Dal 1996, la Giornata della Memoria e dell’Impegno ha coinvolto una rete sempre più ampia di associazioni, scuole ed enti locali, trasformandosi in un appuntamento che coinvolge tutte le regioni d’Italia. Ogni anno, una nuova città diventa il palcoscenico di questo evento, dove i nomi delle vittime vengono letti come un rosario civile, mantenendo viva la loro memoria e il loro messaggio di giustizia. Il programma di quest’edizione ha previsto due momenti significativi. Il primo si è svolto nella giornata di ieri, 20 marzo, in cui si è tenuta una veglia di raccoglimento accanto ai familiari delle vittime. Oggi invece, oltre al corteo che attraversa la città, ci saranno seminari tematici.