A Bari torna Race for the Cure: tre giorni di prevenzione, sport e solidarietà in piazza Libertà

Bari si prepara ad accogliere la XX edizione della Race for the Cure, la manifestazione simbolo della Komen Italia dedicata alla lotta contro i tumori al seno. L’evento, presentato questa mattina a Palazzo di Città, tornerà ad animare il capoluogo pugliese dal 15 al 17 maggio con il Villaggio della Salute in piazza Libertà e la tradizionale corsa sul lungomare prevista domenica mattina. Anche quest’anno la Race for the Cure unirà sport, prevenzione e solidarietà, trasformando Bari in una grande “marea rosa” fatta di volontari, medici, associazioni, famiglie e donne in rosa, simbolo della lotta e della rinascita dopo la malattia.

Il cuore della manifestazione sarà il Villaggio della Salute, aperto dal 15 al 17 maggio in piazza Libertà, dove sarà possibile effettuare gratuitamente mammografie, ecografie senologiche e tiroidee, visite dermatologiche, consulenze nutrizionali, screening oncologici e vaccinazioni. Previsti anche spazi dedicati all’oncofertilità, alla prevenzione del tumore al polmone, al benessere femminile e alla salute mentale. Tra le novità di quest’anno anche la presenza dell’Inps con uno sportello dedicato all’orientamento sui diritti e sulle prestazioni per le donne in cura, oltre all’area “Generazione in movimento” pensata per bambini e ragazzi con attività sportive e laboratori.

Domenica 17 maggio spazio alla tradizionale corsa e camminata sul lungomare con percorsi da 2, 5 e 10 chilometri, competitivi e non competitivi. Accanto alla Race si svolgeranno anche iniziative sportive in mare come la “Veleggiata for the Cure”, il “Sup for the Cure” e le attività di canottaggio. All’inaugurazione del Villaggio, in programma venerdì alle 15, parteciperà anche il top model e filantropo Fabio Mancini. Lo spot ufficiale dell’edizione 2026 è stato realizzato dalla Media Company Frame by Frame con protagonista Maria Grazia Cucinotta.

“Bari è orgogliosa di accogliere ancora una volta la Race for the Cure, un appuntamento che negli anni è diventato parte della nostra identità collettiva e che, in questa ventesima edizione, conferma tutta la sua forza civile, sociale e umana – dichiara il sindaco Vito Leccese -. Dal 15 al 17 maggio Bari sarà attraversata da una marea rosa fatta di speranza, cura, solidarietà e fiducia nel futuro. È questa la città che vogliamo continuare a costruire: una città che corre insieme, che si prende cura dei suoi cittadini e che riconosce nella salute, nella prevenzione e nella coesione sociale i pilastri più importanti della propria crescita. Invito tutte e tutti a partecipare alla Race for the Cure: ogni passo, ogni iscrizione, ogni presenza sarà un gesto concreto a sostegno delle donne in rosa e di tutte le persone che ogni giorno affrontano con coraggio il percorso della cura e della rinascita”.

“Sotto il cielo di Bari, tra il respiro del mare e il calore della gente, si muove la città, ma non è un movimento qualunque è quel miracolo di cui cantava Lucio Dalla, che oggi prende la forma di una marea rosa capace di illuminare l’oscurità della paura, trasformando ogni passo sul selciato in un atto d’amore e ogni respiro in una promessa di vita. Le migliaia di persone che da tutta la Puglia raggiungeranno Bari cammineranno e correranno sul lungomare, un’alternanza di magliette bianche e rosa che rinnoveranno la magia della Race, capace di trasformare le ferite in feritoie di speranza dove nessuno è più solo” dichiara Linda Catucci, presidente del comitato Puglia della Komen. “Tutto questo è possibile grazie alla solidarietà e all’impegno di tante persone che ci permettono di realizzare progetti e sostenere le associazioni che operano sul territorio a favore delle donne in rosa. Per questo vi invito a iscrivervi alla Race, il vostro contributo è fondamentale per garantire il percorso di cura e di rinascita, la prevenzione e il benessere di ogni donna” conclude Catucci.