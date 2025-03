Maxi sequestro nella Bat, confiscati beni per oltre 1 milione di euro

La Direzione Investigativa Antimafia (DIA) ha eseguito un decreto di confisca di beni, per un valore complessivo di oltre 1 milione di euro, nei confronti di un noto pregiudicato di Trinitapoli (BT). L’uomo, già sottoposto a sorveglianza speciale e più volte condannato per reati legati agli stupefacenti, è stato ritenuto socialmente pericoloso negli anni in cui ha effettuato gli investimenti ora confiscati. Il provvedimento riguarda 23 immobili, un’impresa agricola e diverse disponibilità finanziarie. Le indagini patrimoniali della DIA, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e condivise dal Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione, hanno dimostrato la riconducibilità di tali beni ad attività illecite. L’operazione si inserisce nell’ambito delle azioni per colpire le ricchezze di origine criminale e tutelare l’economia legale. La decisione sulla definitività della confisca sarà presa dopo il confronto con la difesa del destinatario del provvedimento.

Foto freepik