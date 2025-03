Arpal, nuovo recruiting day a Bari: le posizioni ricercate

Si terrà il prossimo 31 marzo presso la sede del Centro per l’impiego di Bari in via Niceforo, 1/3 una giornata di selezione per Master Italy Srl e Master Lab Srl, note realtà aziendali attive nella ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di accessori per serramenti.

L’iniziativa è finalizzata all’assunzione, per la sede di Conversano, di diverse figure professionali iscritte al collocamento mirato (art. 1 della Legge 68/1999) e rappresenta una significativa opportunità di inserimento lavorativo rivolta alle persone con disabilità come da normativa vigente.

Si ricercano numerosi profili:

Production planner – Rif. offerta 3902/2025

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/250816

Addetto/a all’assemblaggio – Rif. offerta 3904/2025

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/250818

Addetto/a alla segreteria – Rif. offerta 3909/2025

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/250823

Progettista meccanico – Rif. offerta 3913/2025

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/250827

Addetto/a al laboratorio prove – Rif. offerta 3917/2025

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/250831

Addetto/a al customer service tecnico – Rif. offerta 3923/2025

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/250837

Quando: lunedì 31/03/2025 dalle 9:00 alle 13:00

Dove: Centro per l’impiego di Bari – via Niceforo, 1-3

L’evento è gratuito. I cittadini iscritti nelle liste art. 1 L. 68/99 del collocamento mirato interessati a sottoporre il proprio curriculum vitae ai recruiter aziendali possono candidarsi telefonando ai seguenti numeri telefonici:

080/2108115 – 080/2108116 – 080/2108117

Per maggiori informazioni è possibile inviare una email a:

ido.collocamentomirato.bari@arpal.regione.puglia.it

oppure telefonare al numero 080/2108117