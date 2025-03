Bresh a Bari il 3 Luglio alla Fiera del Levante

Bresh, uno dei cantautori più apprezzati della scena urban italiana, sarà in concerto a Bari 3 luglio 2025 alla Fiera del Levante, unica tappa in Puglia del suo tour estivo, che porterà in tutta Italia la sua musica e la sua energia.

I biglietti sono disponibili su TicketOne, Vivaticket, Dice e Ticketmaster.

L’evento rientra nell’ambito della programmazione estiva barese curata da Bass Culture, Nuova Fiera del Levante e Radio Norba. in qualità di media partner ufficiale, Radio Norba racconterà l’attesa per il concerto attraverso i suoi canali, organizzando giochi on-air per permettere agli ascoltatori di vincere ingressi e pass per il concerto.

È in radio “La tana del granchio”, il singolo con cui Bresh è stato per la prima volta in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Il brano è stabile da tre settimane in TOP 10 delle classifiche Top 50 Italia di Spotify, italiana di Shazam e FIMI/GfK dei singoli più venduti.

Dopo l’emozionante performance che Bresh e Cristiano De André hanno regalato sul palco del Teatro Ariston nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo, è disponibile in digitale anche “CRÊUZA DE MÄ – live version”, cover del brano di Fabrizio De André (scritto da Fabrizio De André e Mauro Pagani).

Con 28 dischi di platino e 8 d’oro, Bresh – nome d’arte di Andrea Brasi – si è imposto nel panorama musicale grazie a uno stile unico, capace di fondere rap e cantautorato in un linguaggio immediato e coinvolgente. Nato dalla scena Drilliguria, movimento che ha ridefinito il sound urban italiano, il suo successo è il frutto di un’identità musicale autentica, fatta di liriche semplici ma profonde, melodie morbide e una capacità unica di raccontare emozioni e storie di vita quotidiana.