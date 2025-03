Clochard ucciso a Bari, chiesto giudizio immediato per Guglielmi

La Procura di Bari ha chiesto il giudizio immediato per Paolo Natale Guglielmi, il 22enne arrestato lo scorso 15 novembre con l’accusa di aver ucciso Nardev Singh, un senzatetto di 38 anni. L’omicidio è avvenuto il 31 maggio scorso in un casolare abbandonato a Ceglie del Campo, alla periferia di Bari. Secondo gli inquirenti, il delitto sarebbe stato compiuto in quanto i giovani volevano testare una pistola appena acquistata al mercato nero, su un bersaglio umano.

Oltre a Guglielmi, sono imputati anche due minorenni, già rinviati a giudizio immediato davanti al Tribunale dei minori, con la prima udienza fissata per il 15 maggio. Le accuse contestate al 22enne includono omicidio volontario, aggravato dalla minorata difesa della vittima e dall’aver agito insieme a minori, oltre a porto e detenzione di un’arma clandestina e ricettazione.

Nel frattempo, la Procura ha chiesto l’archiviazione per altri tre giovani, tutti 22enni, inizialmente accusati di aver favorito la fuga degli imputati subito dopo il delitto. I loro cellulari erano stati sequestrati ed esaminati durante le indagini, ma sono stati successivamente restituiti, non essendo emerse prove sufficienti a sostegno del loro coinvolgimento diretto.