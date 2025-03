Inseguimento a Bari, NSC Puglia: “Rafforzare dispositivi sicurezza”

Più sicurezza e strumenti maggiormente efficaci. È quanto richiede la segreteria regionale di NSC Puglia in seguito all’episodio avvenuto nella notte in cui due uomini a volto coperto, dopo aver forzato un posto di controllo dei carabinieri, hanno dato il via a un pericoloso inseguimento. “Ancora una volta – commenta la sigla sindacale – i carabinieri hanno fronteggiato una situazione di estremo pericolo, dimostrando grande coraggio e professionalità”

L’episodio si è verificato tra le vie di Bari, partito da via Tommaso Fiore e Napoli è poi confluito sulla tangenziale, in direzione Foggia. Giunti all’altezza dell’uscita per l’aeroporto, i fuggitivi sono stati bloccati da un mezzo pesante posto di traverso da un altro equipaggio dei carabinieri e, nel tentativo di sottrarsi all’arresto, hanno innestato la retromarcia, speronando l’auto di servizio e aprendo il fuoco contro i militari. Nessun carabiniere è rimasto ferito. I due uomini sono fuggiti in direzione Bari Palese, attualmente sono in corso intense attività investigative finalizzate alla loro individuazione.

“L’episodio – sottolinea la Segreteria Regionale – manifesta la necessità di dotare i nostri uomini e le nostre donne di strumenti sempre più efficaci per affrontare minacce del genere e di rafforzare i dispositivi di sicurezza. Non possiamo accettare che chi indossa una divisa rischi la vita senza il giusto supporto operativo e normativo. Continueremo a vigilare affinché il tema della sicurezza degli operatori venga trattato con la priorità che merita”, conclude.