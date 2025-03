Incidente sul lavoro nel Brindisino, ferito operaio 47enne

Un operaio di 47 anni è rimasto ferito in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi, durante lavori di scavo. L’uomo, dipendente di un’azienda che opera per conto dell’Acquedotto Pugliese, sarebbe stato colpito dal braccio meccanico di un escavatore. Soccorso immediatamente, è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto indaga lo Spesal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) con il supporto della polizia locale.