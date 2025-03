Bari, auto non si ferma al posto di blocco: inseguimento sulla 16

Non si fermano a un posto di blocco dei carabinieri e scatta l’inseguimento sulla statale 16. E’ accaduto nella notte, intorno alle 3 del mattino all’altezza di Palese. Sarebbero stati esplosi anche colpi di arma da fuoco. I fuggitivi, a bordo di un’auto di grossa cilindrata, inseguiti dai militari, sono riusciti a dileguarsi. Il tratto interessato, in prossimità dei curvoni di Palese, in direzione nord, è rimasto chiuso per alcune ore, per consentire i rilievi del caso. Sul posto anche polizia e personale della Scientifica. Non è chiaro, al momento, se siano stati esplosi anche colpi di pistola. La viabilità è tornata alla normalità intorno alle 6.30. Indagini sono in corso.