Veleni per cani in strada a Bari, Romito: “Presto telecamere”

Ancora veleni in strada a Bari. Nel parcheggio di Vico Capurso, a pochi passi da via Amendola, è stata rilevata la presenza di esche tossiche più volte segnalate dai cittadini. Se ne è fatto portavoce il consigliere comunale Fabio Romito. “Ho chiesto che la polizia locale – assicura Romito – possa operare delle indagini anche attraverso l’installazione di telecamere di videosorveglianza che sono state già predisposte per scoprire i colpevoli che devono essere identificati e assicurati alla giustizia”. Poi l’appello: “Attenzione quando camminate con i vostri amici a quattro zampe. Se ci sono dei criminali abbiamo il dovere di avere gli occhi aperti per proteggere cani e gatti”.