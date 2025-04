Edison realizza nel Foggiano due nuovi impianti eolici

Saranno realizzati nel Foggiano, per un investimento complessivo di 80 milioni di euro, due impianti eolici da 50 megawatt di nuova capacità. È quanto annunciato in una nota da Edison che ha avviato i cantieri ad Ascoli Satriano e Sant’Agata di Puglia. “Confermiamo la leadership nel settore eolico e proseguiamo il robusto percorso di crescita che ci porterà a 5 gigawatt al 2030”, spiega Marco Stangalino, executive vice president Power asset Edison, sottolineando che “la Puglia è una regione chiave del percorso di decarbonizzazione e transizione energetica del Paese e in quanto tale prevediamo ulteriori importanti investimenti che andranno a rafforzare la nostra presenza sul territorio e a stimolare il tessuto economico e sociale territoriale”. I due impianti eolici generano complessivamente 133,2 gigawattora di energia rinnovabile all’anno che soddisferanno il fabbisogno di 58mila famiglie con un risparmio di più di 57mila tonnellate di Co2. I nuovi progetti si aggiungono ai 16 impianti eolici e ai 17 impianti fotovoltaici già presenti nella regione. “Edison prevede di accrescere l’installato green dagli attuali 2,2 gigawatt a 5 così contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione del Paese”, conclude la nota.