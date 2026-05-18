Puglia, la Consulta degli Ordini dei Farmacisti risponde a Decaro: “I dati contano più degli slogan”

Gliptine, gliflozine e una battuta che ha fatto rumore. ﻿Il presidente della Consulta degli Ordini dei Farmacisti di Puglia, Luigi D’Ambrosio Lettieri, risponde alle parole del governatore Antonio Decaro, che nel corso della conferenza stampa sul piano di risanamento del disavanzo sanitario regionale aveva definito il Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato «sottosegretario alle farmacie». Una definizione che D’Ambrosio Lettieri non lascia cadere, pur scegliendo un registro istituzionale e tecnico, senza scivolare nella polemica politica.

«Comprendo il valore comunicativo delle sintesi giornalistiche e persino il ricorso a espressioni efficaci nel dibattito pubblico – dichiara D’Ambrosio Lettieri – ma quando si affrontano temi di politica farmaceutica ritengo sia utile che il confronto resti ancorato ai dati, alle evidenze tecniche e agli effetti concreti prodotti per i cittadini».

Il nodo centrale riguarda il trasferimento di gliptine e gliflozine dalla distribuzione diretta a quella convenzionata, cioè attraverso le farmacie. Una misura che il governatore sembra aver letto come un favore alla categoria, ma che secondo il presidente della Consulta pugliese racconta una storia diversa. «Non siamo di fronte a una misura concepita a vantaggio di una categoria, ma a una scelta di politica sanitaria orientata al buon governo della spesa, al miglioramento dell’accesso alle cure e all’efficienza del sistema», puntualizza.

A sostegno di questa lettura, D’Ambrosio Lettieri richiama le valutazioni tecniche di AIFA, secondo cui la revisione del canale distributivo ha prodotto effetti positivi sia sul piano economico sia su quello organizzativo. I vantaggi, spiega, vanno ben oltre la contabilità: «Maggiore prossimità assistenziale, riduzione degli spostamenti verso strutture ospedaliere, migliore aderenza terapeutica, minori costi sociali e logistici per pazienti e famiglie, soprattutto anziani e soggetti fragili».

C’è poi un aspetto tecnico che il presidente della Consulta tiene a chiarire: il cambio di canale distributivo non modifica il prezzo del farmaco negoziato da AIFA e non comporta automaticamente un aumento della spesa complessiva, ma semplicemente una diversa allocazione tra capitoli di bilancio.

Il ragionamento si chiude con una difesa del ruolo delle farmacie nel sistema sanitario territoriale, presentate non come lobby ma come rete assistenziale capillare che ogni giorno garantisce accessibilità e continuità terapeutica, spesso laddove ospedali e ambulatori sono lontani. «Alludere che un provvedimento legislativo orientato a migliorare l’accesso dei cittadini alle terapie abbia una valenza corporativa rischia di rappresentare una lettura non veritiera di una misura coerente con il rafforzamento della sanità territoriale», avverte D’Ambrosio Lettieri.

Che poi conclude con un endorsement esplicito al lavoro del Sottosegretario Gemmato: «Sento di esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal Sottosegretario Gemmato che continua a lavorare proficuamente per avvicinare i farmaci ai cittadini, ridurre i disagi dei pazienti cronici e rendere più efficiente il sistema». E con un invito alla politica a misurare le parole: «La politica sanitaria merita valutazioni fondate sui dati e sulle evidenze, più che etichette o slogan».