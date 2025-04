Bari, allarme legionella in un condominio: “Situazione pericolosa”

Allarme legionella in un condominio. Accade a Bari, in particolare a Poggiofranco, in stradella del caffè. Oggi, in seguito al ricevimento dei risultati sui prelievi, è emersa un’alta percentuale di presenza di legionella. L’amministratore, in un messaggio inviato i condomini, ha invitato questi ultimi a non utilizzare l’acqua calda o nebulizzata esortando loro ad evitare anche di cucinare con la stessa, in attesa di nuove conferme. Una denuncia è stata effettuata anche sui social, in particolare dall’avvocatessa Ilaria Gadaleta fortemente preoccupata per la salute pubblica.

“Stamattina alle 12 arriva un messaggio dall’amministratore del condominio in cui vivo – spiega – in stradella del caffè, Poggiofranco Bari, alle spalle dell’attuale tribunale. Nel messaggio l’amministratore ci invita a stare molto attenti perché dopo le rilevazioni è stato registrato un livello di legionella altissimo nelle condutture idriche, pari a 2400 quando il livello massimo è 1000. Il nostro è un super condominio, con diversi civici. Ci vivono bambini e anziani. Chiaramente l’amministratore si è attivato subito. Ha mandato una pec, semplicemente protocollata e amen. A quel punto mi sono attaccata al telefono, ho chiamato il centralino dell’Aqp e quello continuava a dire che dovevo rivolgermi al mio amministratore. Si tratta di un problema di incolumità di salute pubblica e non sappiamo se è un problema dell’Aqp a monte o solo del super condominio, ma un livello di legionella così alto è pericoloso per la salute pubblica, fosse anche soltanto per quel circondario. Dopo tante attese e risposte vaghe mi sono presentata come avvocato: è una situazione di pericolosità oggettiva, a quel punto l’operatore mi ha detto che dovevo telefonare al call center commerciale, ho fatto finta di crederci. Ho telefonato, sapevo non centrava nulla. Ho dovuto chiamare l’800735735 per la segnalazione di pericolosità pubblica. La prima volta cade la telefonata, la seconda parlo con un’altra persona che mi chiede il numero del contratto. Dicono che aprono una segnalazione. L’amministratore nel frattempo mi richiama dicendo che aveva avuto risposta su un intervento entro tre ore. Ho telefonato nuovamente, mi hanno detto “se vuole fare reclamo, lo faccia”. È una situazione assurda, va denunciata. Non mi fermerò”. Gli operatori Aqp si sono recati sul posto e hanno effettuato una pulizia delle condotte, un lavaggio e i campionamenti. Per i risultati bisognerà attendere una decina di giorni.

Foto repertorio