Bari, imminente l’apertura di Tecnomat: si cercano dipendenti

Sorgerà nella zona industriale di Bari, vicino al BariMax Shopping Village, tra viale Columbo e viale Chartroux. Tecnomat, con i suoi oltre 30 negozi, azienda leader in Italia nella vendita di prodotti tecnici professionali di uso corrente e di finitura per la manutenzione, ristrutturazione e costruzione dell’habitat, è pronta per il suo ingresso a Bari. E’ infatti partita la ricerca del personale. Il punto vendita dovrebbe sorgere su un’area commerciale di circa 7.600 mq e proporre ai clienti una gamma di prodotti e servizi sempre all’avanguardia e professionali per poter soddisfare i bisogni in linea con l’evoluzione del mercato. Tecnomat intende diventare ed essere il partner ideale e un punto di riferimento a Bari, nel mondo dei materiali tecnici e per piccoli e grandi cantieri. Di conseguenza, spiegano, ” anche la squadra di negozio avrà questa impostazione positiva e professionale”.

Per l’apertura del negozio di Bari Tecnomat è alla ricerca di venditori, addetti alla logistica e hostess o steward di cassa e accoglienza. Il gruppo, si legge nell’annuncio, garantisce “un piano di formazione continua, in aula, on the job e in digitale, anche grazie a una piattaforma dedicata. Un piano di welfare aziendale che va dal piano di assicurazione sanitaria al supporto psicologico on line. Un portale di convenzioni dedicate, che spaziano dal noleggio auto, viaggi, al tempo libero”.

E’ previsto un un iniziale inserimento con contratto a tempo determinato, quinto livello, un lavoro su turni, compresi weekend e festivi con quattro settimane pianificate in anticipo. Rientrano nei contratti anche premi legati al progresso trimestrale dei risultati economici e al risultato annuale dell’azienda, sviluppati grazie al contributo di tutti e al lavoro di squadra, accessibili dal settimo mese di assunzione.