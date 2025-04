Addio ad Antonello Fassari, protagonista dei Cesaroni

E’ morto a 72 anni Antonello Fassari, tra gli attori italiani, con inclinazione comica, più popolari grazie alla partecipazione a programmi tv cult come Avanzi e a serie televisive amate come I Cesaroni in cui interpretava l’oste Cesare. Diplomato all’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico nel 1975, ha lavorato tanto in teatro ma è con varietà e fiction che ha conquistato la notorietà diventando da metà anni ’80 un interprete particolarmente apprezzato dal pubblico.

“Sarai per sempre mio fratello”: Claudio Amendola piange la morte di Antonello Fassari, l’attore con cui ha condiviso l’avventura dei Cesaroni e non solo.