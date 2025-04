Poste Italiane: scattano aumenti tariffe. Più caro spedire i pacchi

Sono scattate a partire dal 31 marzo gli aumenti delle tariffe applicati da Poste Italiane. Lo ricorda Assoutenti, che sottolinea come spedire lettere, pacchi e raccomandate in Italia o verso paesi esteri sarà più caro sia per i consumatori che per le aziende, mentre gli automobilisti subiranno un rincaro delle spese di notifica delle multe stradali.

Con la Delibera 51/25/CONS del 14 marzo 2025 Poste Italia ha modificato le condizioni economiche dei Servizi Universali di corrispondenza e spedizioni – spiega Assoutenti – Nello specifico, a partire dal 31 marzo 2025, varieranno le condizioni economiche dei servizi offerti tramite canali business e, a partire dal 3 aprile 2025, le condizioni economiche dei servizi offerti tramite canali retail.

Ad esempio per spedire una lettera di peso inferiore ai 20 grammi, la spesa passerà da 1,25 a 1,30 euro; per una raccomandata dello stesso peso la tariffa passa da 5,80 a 6,00 euro; la spesa per una lettera Assicurata dal formato standard, con valore assicurato fino a 50 €, varierà da 6,40 a 6,65 euro. Per inviare un pacco in Italia con peso fino a 3 kg la tariffa sale da 9,90 a 10,30 euro, se lo stesso pacco è spedito all’estero il costo passa (Zona 1, peso fino a 1 kg) da 24,80 a 25,80 euro.

Anche gli automobilisti saranno interessati dai rincari tariffari – ricorda Assoutenti – Le spese di notifica degli atti giudiziari infatti, comprese le sanzioni per violazione del Codice della strada, salgono da 11,60 a 12,40 euro.

“Ci auguriamo che a tali rincari tariffari faccia da contraltare un miglioramento dei servizi resi all’utenza, in termini di puntualità nelle consegne di lettere e pacchi – afferma il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso – Per quanto riguarda invece le multe stradali, occorre potenziare lo strumento delle notifiche digitali, ossia il Send, e la sua diffusione presso i cittadini: si tratta di un servizio che permette alla P.A. di inviare notifiche, atti e multe in modo digitale tramite l’app IO, abbattendo le spese postali in capo ai cittadini”.