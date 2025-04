In arrivo stangata di Pasqua: decollano prezzi di uova e cioccolato

E’ in arrivo la stangata di Pasqua sulle tavole degli italiani. Lo denuncia Assoutenti che, sulla base degli ultimi dati Istat sull’inflazione, evidenzia aumenti anche a due cifre per alcuni prodotti alimentari.

“I prezzi dei beni alimentari e bevande analcoliche accelerano la corsa al rialzo e segnano a marzo un aumento medio del +2,6% su base annua – spiega il presidente Gabriele Melluso – Alcuni prodotti, tuttavia, stanno registrando in Italia aumenti a due cifre, come nel caso del burro che, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, rincara secondo l’Istat del 19,7%. Il caffè costa in media il 19,5% in più del 2024, mentre il cacao vede una impennata dei listini del 14,1%. Tensioni anche sul fronte delle uova, i cui prezzi aumentano del +4,4% su anno, al pari della carne bovina (+3,6% la carne ovina e caprina); formaggi e latticini salgono del 4,2%, +4,3% la verdura fresca, +9,7% il cioccolato, +7,9% le bevande analcoliche”.

“Numeri che dimostrano come il pranzo di Pasqua quest’anno sarà sensibilmente più salato per le famiglie italiane, con alcuni prodotti tipici delle feste, a partire da uova e cioccolato, e materie prime di largo consumo come burro e cacao, che registrano sensibili rincari nei negozi e faranno lievitare la spesa festiva degli italiani” – conclude Melluso.