Locked Reels: reel IG visibili solo con l’inserimento di pass-key

Instagram alza il livello del gioco e trasforma i Reel in esperienze esclusive.

Con l’introduzione dei “Locked Reels”, ovvero i video sbloccabili solo tramite un codice segreto, il social punta a rafforzare il legame tra creator e follower e a rendere l’interazione più coinvolgente e… misteriosa!

La nuova funzione è ancora in fase di test, ma ha già attirato l’attenzione di utenti e brand, ma come funzionano i reel “bloccati”?

Il reel sostanzialmente appare nel feed con un’anteprima sfocata e il simbolino di una chiave in alto a destra, a indicare appunto che il contenuto è accessibile solo dietro inserimento di una pass-key.

E’ dunque accessibile solo a chi riesce a decifrare un indizio fornito nella descrizione del post.

Un esempio pratico è stato fornito dall’account ufficiale @design di Instagram, che ha pubblicato un Reel con l’indizio “1° # nella didascalia”. Inserendo la parola “threads”, corrispondente al primo hashtag, il video si sblocca e diventa visibile.

Al momento, i “Locked Reels” sono disponibili solo per un numero limitato di account in fase di test. Non è stata ancora annunciata una data ufficiale per il rilascio globale di questa funzionalità.

Tuttavia, l’interesse suscitato dai primi esperimenti è notevole. Per i creator, potrebbe rappresentare un’opportunità per aumentare l’engagement, offrendo contenuti riservati ai follower più attivi e coinvolti. Per i brand, potrebbe aprire nuove possibilità nel campo del marketing esperienziale, permettendo di lanciare prodotti o campagne in modo originale e interattivo.

Certamente resta da capire se la novità troverà davvero spazio tra i contenuti quotidiani degli utenti o se rimarrà una funzione di nicchia, sfruttata solo da brand e creator più creativi. Ma una cosa è certa: in un mondo dove ogni scroll vale, rendere un contenuto “sbloccabile” potrebbe essere proprio la chiave per distinguersi.