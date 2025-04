Palese, vandali scatenati sulla 167: a fuoco nuovo campo di calcetto

Una parte del manto erboso di un campo di calcetto, di un centro sportivo di recente realizzazione nella zona 167 di Palese, è stato incendiato da una delle bande di vandali che agiscono ormai indisturbati nel territorio dell’ex frazione. Un episodio che si associa a quello del rogo di una moto, poco distante, probabilmente opera del solito gruppo, che solo per un soffio non ha portato all’allargamento dell’incendio.

“Questi episodi – denuncia Luca Cicciomessere, coordinatore di Fratelli d’Italia del V Municipio di Bari – non sono casi isolati, ma si inseriscono in un contesto di crescente degrado e insicurezza che affligge il quartiere, e vedono realizzarsi quotidianamente furti di autovetture e furti in appartamento. Fratelli d’Italia – prosegue – esprime la propria indignazione e la propria preoccupazione per questi atti vandalici, che danneggiano beni comuni e privano i cittadini di importanti luoghi di aggregazione e socializzazione”.

“A seguito di un sopralluogo eseguito dai consiglieri municipali Cassandra e Demichele- Fdi chiede all’amministrazione di ripristinare la struttura sportiva, far rimuovere la moto incendiata che potrebbe rappresentare un pericolo per i fruitori del centro sportivo e al tempo stesso potenziare la prevenzione attraverso l’installazione di un sistema di videosorveglianza, il potenziamento dei controlli anche da parte della Polizia locale, la cui assenza viene denunciata da tempo dalla comunità, e il miglioramento dell’impianto di illuminazione pubblica”.