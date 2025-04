Madre e figlia morte in incidente a Trani, domani l’autopsia

È stato affidato questa mattina al professor Francesco Introna, dell’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari, l’incarico per eseguire l’autopsia sui corpi di Rosa Mastrototaro, 63 anni, e di sua figlia Margherita Di Liddo, 32 anni, incinta al settimo mese. Le due donne, originarie di Bisceglie, hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto venerdì scorso sulla provinciale 13, la Andria–Bisceglie, all’altezza del territorio di Trani.

L’esame autoptico è previsto per domani e servirà a supportare le indagini condotte dalla polizia locale di Trani, che sta lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. Nell’impatto sono rimaste coinvolte una Lancia Y, su cui viaggiavano le due vittime, e una Mazda grigia condotta da un 65enne di Andria. Secondo le prime ipotesi, la Mazda, proveniente da Bisceglie in direzione Andria, avrebbe invaso la corsia opposta, travolgendo l’auto con a bordo la famiglia. Il conducente è attualmente indagato con le accuse di omicidio stradale e interruzione colposa di gravidanza. Nello schianto è rimasto ferito anche Natale Di Liddo, marito di Rosa e padre di Margherita, che si trovava alla guida della Lancia. L’uomo è stato ricoverato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.

Foto Facebook