Banca Popolare di Bari, il caso arriva in Commissione parlamentare

“La Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo dedicherà un focus specifico sull’ex Banca Popolare di Bari. È quanto emerso nel corso dell’audizione in Commissione del capo del dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia, Giuseppe Siani a seguito di una mia sollecitazione”. A sottolinearlo è il senatore di Fratelli d’Italia, Filippo Melchiorre, Capogruppo di FdI in Commissione Banche. “Ho voluto affrontare l’annosa questione del crac della Banca Popolare di Bari che ha spazzato via i sacrifici di oltre 70mila risparmiatori. Una vicenda dolorosa per la nostra comunità e che ha coinvolto tantissime famiglie – afferma il senatore barese – era doveroso da parte mia, in qualità di parlamentare del territorio, rappresentare in questa sede la situazione di migliaia di correntisti e risparmiatori, affinché non cali il sipario su questa vicenda e sia affrontata in tutte le sedi competenti”. “Ho, dunque, chiesto al capo del dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia se sono in cantiere provvedimenti per andare incontro alle posizioni dei 70mila soci dell’ex BPB che incolpevolmente hanno visto azzerato il valore delle loro azioni. Questo – prosegue – in considerazione delle varie decisioni della Corte di Cassazione e della Consob che hanno statuito la irregolarità dei prospetti informativi per gli aumenti di capitale 2014 e 2015 della Banca Popolare di Bari e sanzionato i componenti del Cda, nonché in ragione del commissariamento della stessa Banca disposto nel 2019 proprio da Bankitalia”.