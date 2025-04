Studenti consegnano pigotte a bimbi oncoematologia Taranto

Si chiama “Un Abbraccio di Stoffa” l’iniziativa che ha visto protagoniste le studentesse del laboratorio di sartoria e design dell’Istituto Archimede di Taranto con il supporto dell’associazione Simba. Ai piccoli degenti del Reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto, sono state consegnate le pigotte realizzate a mano e le uova di Pasqua. L’attività si inserisce nel più ampio progetto “Arrivo dove voglio”, bandito dal Comune di Taranto, nell’ambito del piano di rigenerazione sociale per l’area di crisi di Taranto, condotto da Programma Sviluppo in collaborazione con la Cooperativa Sociale La Vela. Alessia Camarda e Pasquale D’Andria, in rappresentanza degli studenti dell’Iss Archimede di Taranto, hanno consegnato le pigotte, come simbolo di speranza e solidarietà, ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Il progetto “Arrivo dove voglio”, rivolto a studenti di Taranto, tra i 14 e i 17 anni, prevede supporti educativi, tutoraggio specialistico, viaggi d’istruzione per valorizzare potenzialità e meriti e rimuovere eventuali ostacoli di natura socio-economica che possono costituire un limite alla crescita culturale e professionale dei giovani.