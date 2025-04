Registrare B&b e case vacanza, arrivano i Punti Digitale

Tutti i pugliesi locatari di case, stanze e bed and breakfast in luoghi di villeggiatura, potranno gratuitamente iscrivere la propria struttura nel Registro delle strutture ricettive, in uno dei 231 Punti Digitale Facile che la Regione ha predisposto in sinergia con Pugliapromozione e InnovaPuglia. Tutti i cittadini, infatti, hanno l’obbligo dell’iscrizione al registro – pena la sanzione – di tutte le strutture ricettive, anche a conduzione familiare come le case per le vacanze, gli affittacamere, i B&b date in locazione per finalità turistiche. Nei 231 Punti Digitale Facile attivi su tutto il territorio pugliese, dunque, i facilitatori digitali appositamente formati offriranno supporto gratuito per effettuare correttamente l’iscrizione.

“Sappiamo che la digitalizzazione può rappresentare una sfida. Proprio per questo – spiega Bianca Bronzino, responsabile Innovazione e Transizione al Digitale dell’agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione – vogliamo trasformare le possibili difficoltà in opportunità di crescita per tutto il sistema turistico pugliese. Attraverso i Punti di facilitazione digitale, mettiamo a disposizione un supporto reale per accompagnare gli operatori nell’accesso al DMS Puglia e nella registrazione delle locazioni turistiche. Un passo semplice, ma fondamentale, per ottenere il Codice Identificativo Nazionale e operare nella piena regolarità, valorizzando allo stesso tempo l’offerta della nostra destinazione. È un segno dell’impegno concreto della Regione per una Puglia sempre più digitale, inclusiva e accogliente”.