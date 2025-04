Simic all’ultimo respiro: il Bari piega il Palermo 2-1

Quando ormai la gara sembrava avviata verso lennesimo pareggio stagionale, ci ha pensato Simic a rompere gli equilibri, siglando una rete fondamentale per il campionato dei galletti. Partita senza grandi sussulti, quella andata in scena questa sera al ‘San Nicola’, con due formazioni molto guardinghe che hanno regalato poche emozioni agli oltre diciassettemila spettatori presenti. In attesa delle altre gare in programma, il Bari sale a quota 44 punti, a una sola lunghezza dal Palermo.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida al Palermo, il tecnico del Bari Moreno Longo, deve rinunciare a Lella e Benali. L’allenatore piemontese schiera i suoi con il modulo 3-5-2: Maiello sostituisce l’indisponibile Benali, mentre tornano Mantovani e Simic in retroguardia. In attacco, nuova chance per Falletti che supporterà Lasagna.

Nel Palermo, il tecnico Alessio Dionisi non può contare sugli infortunati Ceccaroni e Nikoalou. L’allenatore nativo di Abbadia San Salvatore schiera i suoi con il modulo 3-4-2-1: in avanti c’è Pohjanpalo con Brunori in appoggio.

PRIMO TEMPO: La gara inizia con la curva nord, cuore del tifo biancorosso, desolatamente vuota per la contestazione della tifoseria organizzata nei confronti dei De Laurentiis. Parte bene la squadra di casa che trova la rete al minuto 7 con Maggiore che evita la trappola del fuorigioco e batte Audero. Il Palermo prova a reagire e pareggia al minuto 18 con il bomber Pohjanpalo che fulmina Radunovic con un diagonale di destro. Chance per i galletti al minuto 32 con Dorval che costringe Audero alla respinta di piedi. E’ l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sul risultato di 1-1.

SECONDO TEMPO: La ripresa inizia con gli stessi effettivi del primo tempo. Maggiore impegna Audero al minuto 47 con una conclusione da posizione defilata. Replica Brunori al minuto 56 con un colpo di testa che Radunovic respinge sopra la traversa. Grandissima chance per la squadra di Longo al minuto 70, ma Lasagna che si fa ipnotizzare da Audero in uscita. Doppio cambio per i galletti al minuto 73: fuori Lasagna e Falletti, dentro Bonfanti e Bellomo. Altre due sostituzioni per Longo al minuto 80: fuori Maita e Favasuli, dentro Oliveri e Favilli. Subito protagonista l’ex attaccante della Ternana, ma il suo colpo di testa è facile preda dell’estremo difensore rosanero. Bari in vantaggio al minuto 89 con Simic che anticipa tutti di testa e supera Audero. Bari – Palermo edizione 2024/25 è storia. Allo stadio “San Nicola” termina 2-1.

PAGELLE: Maggiore spina nel fianco. Lasagna errori e fischi

Radunovic 6, Mantovani 6, Simic 7, Obaretin 6,5, Favasuli 6,5 (80′ Favilli sv), Maita 5,5 (80′ Oliveri sv), Maiello 6, Maggiore 7, Dorval 6, Falletti 6 (73′ Bellomo 6), Lasagna 5 (73′ Bonfanti 6)

Longo 6

TABELLINO

Risultato finale: 2 – 1

Marcatori: 7′ Maggiore 18′ Pohjanpalo 89′ Simic

Ammoniti: Magnani, Favasuli, Lund

Tiri in porta: 6 – 3

Corner: 7 – 4

Possesso palla: 52% 48%

Spettatori: 17.179 (7.154 abbonati)

FORMAZIONI INIZIALI

BARI: Radunovic, Mantovani, Simic, Obaretin, Favasuli, Maita (c), Maiello, Maggiore, Dorval, Falletti, Lasagna

Panchina: Pissardo, Marfella, Oliveri, Novakovich, Bellomo, Bonfanti, Tripaldelli, Pereiro, Vicari, Pucino, Saco, Favilli

PALERMO: Audero, Lund, Baniya, Gomes, Brunori (c), Ranocchia, Pohjanpalo, Magnani, Verre, Pierozzi, Blin

Panchina: Desplanches, Sirigu, Di Mariano, Insigne, Vasic, Avena, Henry, Le Douaron, Diakite, Buttaro

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. Assistenti: Nicolò Cipriani della sezione di Empoli e Mario Davide Arace della sezione di Lugo di Romagna. Quarto ufficiale: Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino. VAR: Luca Pairetto (Nichelino), coadiuvato dall’ AVAR Lorenzo Maggioni (Lecco).