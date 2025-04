Trophy Tour, Davis e Billie Jean King Cup arrivano in Puglia

Dopo le 90 tappe del 2024, che hanno portato la Coppa Davis a percorrere 21.481 km su strada e 1.533 km su mare, toccando vette alpine (cima Tofana) e isole (Capri la più piccola), si riparte con una nuova storia. Arriva in Puglia il Trophy Tour 2025 che quest’anno porterà in giro per l’Italia i trofei vinti dalle nostre nazionali, dunque sia la Davis sia la Billie Jean King Cup. Un’occasione straordinaria per ammirare i due iconici trofei e celebrare i successi dell’Italia Campione del Mondo.

Si parte sabato 12 aprile al Circolo Tennis “Hugo Simmen” Barletta: i trofei saranno esposti nella club house della struttura, la cerimonia di presentazione si terrà alle 11,30 con la partecipazione di Isidoro Alvisi, vicepresidente FITP, Francesco Mantegazza, presidente comitato regionale FITP Puglia, Savino Lapalombella, presidente del CT Barletta e Raffaele Strignano, delegato Bat della FITP. Durante l’evento interverrà anche Michelangelo Dell’Edera, direttore dell’Istituto di Formazione “R. Lombardi”. Sarà possibile ammirare i trofei dalle ore 10 alle ore 18,30.

Il tour proseguirà lunedì 14 e martedì 15 aprile a Bari, negli spazi del Tennis Njlaya. Alle ore 11 di lunedì è in programma un momento dedicato alla stampa durante il quale interverranno Isidoro Alvisi, vicepresidente FITP, Francesco Mantegazza, presidente del comitato FITP Puglia e Dea Venanzia Saulle, consigliera della Città Metropolitana di Bari delegata alla promozione delle attività sportive.

L’ingresso sarà libero agli appassionati che vorranno guardare da vicino i trofei conquistati dalle nazionali azzurre.