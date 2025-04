Bari accoglie calorosamente l’Antico Vinaio: 1000 clienti in poche ore

Bagno di folla per l’inaugurazione (sabato scorso) de L’antico Vinaio in via Sparano. “Non era scontata un’accoglienza così calorosa in una città così importante come Bari – racconta sui social il fondatore Tommaso Mazzanti – Sono passate circa 1000 persone. Abbiamo veramente sentito tutto l’affetto ed il calore della città. Stiamo cercando di fare un qualcosa di unico , valorizzare nel nostro piccolo il Made in Italy , le eccellenze Italiane e portarle su larga scala 🇮🇹 Bari rappresenta con il numero 40 una grande svolta per il nostro brand , grazie a tutti voi che ci state facendo vivere questa meravigliosa storia Italiana. Ora pronti per le prossime 3 aperture nei prossimi 30 giorni.

Spoiler : saranno 2 negli USA 🇺🇸 ed un’altra in Italia … in una nuova regione”.

foto facebook