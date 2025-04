Bari, tra musica e radici: ecco come sarà il corteo di San Nicola

Dalla tradizione alla musica, con la presenza di un ensemble orchestrale: prende forma il corteo storico per San Nicola. La ripartizione Culture rende noto che, ad esito dei lavori della commissione incaricata, è stata aggiudicata in via definitiva la procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di ideazione, progettazione, realizzazione, organizzazione, allestimento complessivo e gestione integrata del Corteo storico di San Nicola edizioni 2025-2026, all’ATI “Corteo storico San Nicola 2025-2026”, composta da Cube comunicazione e Gruppo Ideazione. Il progetto presentato vede la direzione artistica e la regia di Gianni Ciardo mentre l’incarico di responsabile del servizio spetta a Christian Calabrese. Quest’anno il tema ispiratore è “Il Ricordo” che ritroviamo già nel titolo dell’edizione prevista per quest’anno del Corteo: “Bari di San Nicola, ricordi giocondi per un futuro di pace”.

Ricordare significa riscoprire, tornare a qualcosa che appartiene a se stessi. E così, ricordando San Nicola, ogni anno si rinnova per la comunità il forte senso di appartenenza Una città intera che si muove in nome del Santo, e che, celebrandolo, ricorda le proprie radici, fino a entrare in una dimensione atemporale: il passato della storia, il presente dei festeggiamenti, il futuro. Il Corteo diventa, da questo punto di vista, simbolo della città, restituisce l’identità della Bari più bella, quella che ricorda, gioiosa e giocosa, la Bari colorata nelle cui vie si riversano baresi e devoti di San Nicola. Nel progetto gli ideatori hanno indicato la volontà di dedicare la prossima edizione del Corteo nicolaiano a Nicola Valenzano, regista e attore, direttore di più edizioni del Corteo e grande conoscitore e appassionato della cultura e della tradizione barese.

Tra le principali novità introdotte nel progetto, un ruolo fondamentale spetta alla musica. Il corteo di quest’anno, infatti, ospiterà un grande ensemble orchestrale, che si esibirà dal vivo e in movimento, mentre una banda seguirà la Caravella a chiusura del corteo. La sfilata, nel corpo centrale, come da tradizione, ospiterà la rappresentazione di cinque quadri scenici che saranno animati dalla presenza dei protagonisti storici del corteo. Quest’anno, per la prima volta, anche la selezione dei partecipanti prevede il coinvolgimento dei cinque Municipi.

L’evento sarà coordinato in collaborazione con lo spettacolo di piazza Libertà, con l’obiettivo che i due momenti artistici possano fondersi in un’unica grande performance. Nella piazza della Basilica di San Nicola, infine, all’arrivo della caravella e immediatamente prima della consegna dell’effigie del Santo al Priore della Basilica Pontificia e al sindaco, si svolgerà l’ultimo momento musicale affidato a un ospite nazionale che rievocherà l’atmosfera solenne del culto del santo patrono e la magia dell’evento che da sempre accompagna la città di Bari. Il tutto sarà accompagnato da uno spettacolo illuminotecnico di forte impatto visivo.

Sono confermati tutti gli appuntamenti in attesa del Corteo: l’animazione nei cinque Municipi e la rievocazione della traslazione delle ossa il 6 maggio, con l’allestimento di un villaggio medioevale tra le vie della città vecchia. Un aspetto di grande rilevanza per l’amministrazione comunale è l’accessibilità. Quest’anno, per la prima volta, il Corteo storico sarà trasmesso in diretta da due emittenti televisive, su scala regionale, garantendo la presenza di un interprete professionista abilitato alla LIS per offrire a tutti la possibilità di godere dello spettacolo e di vivere l’emozione della manifestazione barese.

“Siamo felici di dedicare questa edizione a Nicola Valenzano, un corteo all’insegna della rievocazione storica medievale, ma anche del ricordo, delle nostre storie famigliari. Stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli che ci consentiranno di offrire ai baresi un Corteo storico fortemente incentrato sulla tradizione senza rinunciare agli elementi di novità che renderanno lo spettacolo ancora più avvincente ed evocativo – spiega l’assessora alle Culture del Comune di Bari – la musica avrà un ruolo determinante nel coinvolgimento del pubblico così come gli altri “episodi artistici” disseminati lungo tutto il corteo fino al momento culmine che si celebrerà nella piazza della Basilica con uno spettacolo fortemente suggestivo. Parallelamente stiamo lavorando per l’allestimento di un ulteriore momento di spettacolo che si integrerà con il corteo e che ci auguriamo lo arricchirà di bellezza e magia. Per quanto mi riguarda, ho chiesto particolare attenzione, già in fase di redazione del capitolato, agli aspetti legati all’accessibilità dell’evento. Di qui, ad esempio, la presenza di un interprete Lis ad accompagnare le dirette televisive così da rendere fruibile a un maggior numero di persone lo spettacolo che da sempre i baresi portano nel cuore. Altro elemento importante sarà il coinvolgimento dei Municipi: dal 22 aprile, infatti, avvieremo le selezioni dei figuranti nei singoli Municipi”, ha concluso.

Foto repertorio