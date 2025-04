Bari, triste epilogo del giardino del Quartierino: ed ha un solo anno

Quando è stato inaugurato un anno fa fu considerato un evento importante per i residenti del Quartierino. Lo scopo del giardino di via delle Murge doveva essere l’aggregazione. Ma ad un solo anno dalla sua inaugurazione (avvenuta a febbraio del 2024) le condizioni dell’area verde sono pietose. Difficile socializzare tra giostrine rotte e erbacce alte. Le lamentele e le segnalazioni arrivano dagli stessi residenti che con le foto mostrano la decadenza che si respira: “Ancora senza luce pubblica e nel degrado assoluto “, dicono. E anche le immagini parlano chiaro.

“Mi spiace dover scrivere una banalità – azzarda un cittadino – ma purtroppo questo è il caso evidente ed eclatante di contentino pre elezioni”. Immediata la risposta dell’assessore Pietro Petruzzelli: “Segnalo ai miei colleghi che se ne occupano, ma tu credi che per dare un contentino realizza un intero giardino? La verità è che i tecnici sono tutti presi dalle scadenza del Pnrr che riveste una priorità perché le opere devono concludersi e realizzarsi entro il 2026. Questo però non deve essere un buon motivo per trascurare il resto. Segnalo subito”.

Lo spazio pubblico si estende per circa 1.300 mq in un luogo in precedenza dedicato interamente alla viabilità, realizzato attraverso il rifacimento dell’area dedicata allo spartitraffico, la creazione di un giardino con alberi e arbusti, un’area giochi, un tavolo da ping pong e un’area fitness. L’intervento è stato finanziato con 300mila euro. I lavori nell’area, sono stati realizzati nell’ambito della più ampia azione sperimentale messa in campo dall’amministrazione comunale per il verde urbano (greening e forestazione), il contenimento dei cambiamenti climatici e il contrasto dell’effetto isola di calore.

Foto Il Quartierino – Residenti in movimento