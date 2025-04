Bari, scempio nelle strade limitrofe al crollo: “Cittadini ignorati”

Cassonetti stracolmi di rifiuti, scempio nelle strade limitrofe al crollo della palazzina. Siamo, in particolare in corso Benedetto Croce (a un isolato e mezzo), via Monfalcone (alle spalle) e via Laterza (isolato dopo via De Amicis) dove, quotidianamente i residenti si ritrovano a vivere con il disagio dei cassonetti colmi di rifiuti in seguito alla rimozione degli stessi nelle vicinanze della palazzina crollata in seguito al transennamento della zona. Problematiche che ormai vanno avanti da oltre un mese e sembrano non trovare una via d’uscita. A denunciarlo sono gli stessi residenti. “Non ci ascoltano, così non si può vivere – spiegano – inoltre sino ad oggi nessuno si è presentato per i lavori. Il gabbiotto c’è, ma nessuno si presenta. Dicono inizieranno dopo Pasqua, ma non si sa nulla. Il varco è ancora chiuso. I cassonetti intorno sono colmi di rifiuti di ogni tipo. Qualcuno intervenga”.