Ponti di Pasqua, Anas rimuove i cantieri: le strade più trafficate

Anas, in vista dell’aumento dei flussi di traffico dovuti agli spostamenti per le festività pasquali e dei ponti di primavera, rimuoverà fino al 5 maggio gran parte delle attività di manutenzione programmata e delle nuove opere, con l’obiettivo di garantire una migliore percorribilità e prevenire disagi alla circolazione.

Per i restanti cantieri inamovibili, Anas ha messo a punto un piano di ottimizzazione nei giorni di maggior traffico con percorsi alternativi per le tratte più critiche, grazie al monitoraggio della Sala Operativa Territoriale. Quest’anno, il maggior numero di giorni di vacanza, consentirà partenze e rientri scaglionati per l’intero periodo, compreso tra mercoledì 16 e mercoledì 30 aprile, salvo che nelle giornate di Pasqua e 25 Aprile dove si verificherà una sensibile diminuzione del volume di traffico.

Le giornate con maggiori volumi di traffico saranno quelle di giovedì 17 aprile (+12%), giovedì 24 aprile (+13%) e mercoledì 30 aprile (+10%).

Incrementi particolari riguarderanno le seguenti direttrici regionali:

o SS16 “Adriatica” si stima una crescita del traffico a partire dall’+6% nella giornata di oggi, mercoledì 16 aprile, per crescere a circa il +10% nella giornata di giovedì 17 aprile.

Il secondo picco è atteso nella giornata di giovedì 24 aprile con incrementi di circa +11%.

Il terzo picco riguarderà la giornata di mercoledì 30 aprile.

o SS89 “Garganica” si stima una crescita del +13% come nella giornata di giovedì 17 aprile.

Come negli anni precedenti, gli itinerari preferiti dai locali, per le gite fuori porta e dai turisti si confermano le località del Gargano, in provincia di Foggia, di Monopoli e Polignano in provincia di Bari e le località balneari del Salento in provincia di Lecce.

Ultimi picchi di transito si verificheranno nei giorni successivi al primo maggio, tra venerdì 2 e domenica 4 maggio, con picchi del traffico nella giornata di venerdì, durante la quale si prevedono i maggiori rientri.

Per favorire gli spostamenti, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa venerdì 18 aprile dalle 14 alle 22, sabato 19 aprile dalle 9 alle 16, domenica 20, lunedì 21, venerdì 25, domenica 27 aprile, giovedì 1° e domenica 4 maggio dalle 9 alle 22. In vista del controesodo, nella giornata di martedì 22 aprile, il blocco sarà in vigore dalle 9 alle 14.