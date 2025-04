Bari, apre nuovo store di abbigliamento nell’aeroporto

Sabato 19 aprile alle ore 10:30, Suns inaugura un nuovo punto vendita all’interno dell’Aeroporto di Bari nell’area partenze (Gate 5).

Un’apertura strategica che consolida la presenza del brand nel territorio italiano intercettando un pubblico dinamico e internazionale, perfettamente in linea con la sua anima travel-oriented.

Al taglio del nastro saranno presenti l’Europarlamentare Antonio Decaro, il Sindaco di Bari Vito Leccese, il Presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Vasile e altre personalità del mondo istituzionale e dello spettacolo, a testimonianza del forte legame tra SUNS e il territorio pugliese.

Il nuovo store si distingue per un interior design essenziale e d’impatto che valorizza appieno i simboli distintivi del brand: il color corda dei tessuti, l’eleganza del nero nelle strutture metalliche e la scenografica pinna arancio fluo creano un ambiente sofisticato, contemporaneo e riconoscibile. La luce naturale, i volumi e la disposizione degli elementi danno vita a uno spazio fluido e dinamico, che incarna l’identità circolare di SUNS: un flusso continuo di energia, stile e movimento, pensato per chi è sempre in viaggio, fisicamente o idealmente.

L’apertura all’Aeroporto di Bari si inserisce in un percorso di crescita retail che vede già SUNS presente con il flagship store all’Aeroporto di Roma Fiumicino, le concept boutique nel centro di Roma, in via Lagrange a Torino e in Piazza San Babila a Milano.