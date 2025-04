Bari, Leccese incontra sindacati di Amiu e Amtab

Il sindaco Vito Leccese ha ricevuto ieri le Segreterie Regionali e Territoriali di Filt-Cgil, Fit-CISL, Uiltrasporti e Fp Cgil Bari, a seguito del sit-in di protesta organizzato dinanzi al palazzo di Città alla presenza di numerosi lavoratori preoccupati dalla situazione venutasi a creare nelle aziende municipalizzate AMIU e AMTAB di Bari. Durante l’incontro i sindacati hanno rimarcato dapprima la necessità di attivare una maggiore comunicazione con l’amministrazione comunale in merito alla situazione delle due aziende municipalizzate nell’ottica di un fattivo contributo di prospettiva che porti stabilità, efficientamento e garanzia del mantenimento in house delle attività. Per quanto attiene l’AMTAB, pur apprezzando il lavoro sin qui svolto dal Commissario Giudiziario/Amministratore Unico, sono state evidenziate le criticità che quotidianamente vengono riscontrate dai lavoratori nonché le preoccupazioni sul futuro dell’azienda che da molto tempo risulta incompleta di quelle figure tecniche (come ad esempio il direttore generale), necessarie a dare immediato riscontro alle numerose problematiche operative. Per l’AMIU sono state evidenziate le notevoli difficoltà presenti sugli impianti di trattamento e sulla gestione del servizio fortemente compromessa dalla obsolescenza dell’impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani e l’impossibilità di utilizzare ancora il nuovo impianto di Biodigestione.

Il sindaco, dopo aver raccolto le istanze ha evidenziato la delicata e complessa situazione in cui vertono le due rispettive aziende. Ha accolto da subito, la richiesta di coinvolgimento e di responsabilità del sindacato dando ampia disponibilità al dialogo. A seguito dell’incontro, si è condiviso di calendarizzare incontri specifici e distinti per le due realtà tra Comune di Bari, Organizzazioni Sindacali di settore e il management di AMIU e di AMTAB, con l’obbiettivo di ristabilire una più proficua interlocuzione tra le parti e superare quelle situazioni di stallo ed a volte di conflittualità, che si sono nel tempo determinate. È un primo positivo passo verso l’attuazione di un percorso condiviso che traguardi un futuro maggiormente sostenibile che porti ritorni positivi verso i cittadini, i lavoratori e le aziende della Città metropolitana di Bari.