Bari, Ex Manifattura: bancarelle del pesce chiuse sino a maggio

È stata firmata questa mattina, dalla ripartizione Polizia locale e Protezione civile – settore Polizia annonaria, Ecologia e Attività produttive, l’ordinanza che dispone la sospensione delle attività di vendita del settore ittico nel mercato della ex Manifattura Tabacchi, sia dal lato di via Crisanzio sia da via Ravanas, da martedì 22 aprile a giovedì 1° maggio compreso, per consentire le operazioni necessarie al ripristino delle coperture divelte dalle avverse condizioni metereologiche di questi giorni.

Nelle more dell’avvio dei lavori, questa mattina un’azienda incaricata ha rimosso la copertura del tetto spiovente in corrispondenza dei banchi degli operatori interessati e provveduto a una soluzione temporanea che garantisse ai mercatali la possibilità di lavorare in sicurezza.