Ordine psicologi Puglia, istituita la commissione pari opportunità

Si è ufficialmente insediata la Commissione Pari Opportunità dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia, organismo istituito con l’obiettivo di promuovere una cultura professionale fondata sull’uguaglianza, sull’inclusione e sul rispetto delle differenze.

A comporre la Commissione sono la coordinatrice, Francesca Paola Cafarella, Alessandro Taurino, Amalia Quotta e Alessandro Visconte. La mission della Commissione è quella di attivare azioni concrete e sinergiche volte a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione – che si tratti di genere, età, etnia, orientamento sessuale, religione o status sociale – e di favorire, tanto all’interno della comunità professionale quanto nella cittadinanza, una maggiore consapevolezza sul valore delle pari opportunità e della cultura delle differenze. “È nostra responsabilità, come professioniste e professionisti della salute mentale, promuovere una cultura che riconosca il valore della pluralità e del rispetto reciproco” ha spiegato Francesca Paola Cafarella.

“La Commissione Pari Opportunità nasce proprio con questo intento: essere uno spazio di ascolto, riflessione e azione concreta per una professione più giusta e inclusiva”. Tra i principali compiti della Commissione rientrano la diffusione della cultura della parità e dell’uguaglianza, la promozione di attività di ricerca, analisi e monitoraggio relative alla condizione dei professionisti psicologi, finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni, e l’inserimento nella formazione e nell’aggiornamento professionale di azioni capaci di valorizzare e promuovere pratiche antidiscriminatorie nei contesti sociali e lavorativi.

Come primo atto concreto, la Commissione ha attivato un canale diretto di ascolto e supporto, istituendo l’indirizzo email pariopportunita@psicologipuglia.it. Questo strumento è pensato per offrire alle colleghe e ai colleghi un punto di riferimento in merito a richieste di ascolto, accoglienza, valutazione, nonché per l’elaborazione di documenti o azioni volte alla risoluzione di problematiche legate alla diversità.