A Bari gli affitti brevi volano: in sette anni il giro d’affari su Airbnb passa da 4,7 a 53,9 milioni

In sette anni, il mercato degli affitti brevi a Bari è cambiato radicalmente. Dal 2017 al 2024, le case e i posti letto offerti attraverso la piattaforma Airbnb sono triplicati, raggiungendo rispettivamente le 4.500 e le 15mila unità. Le notti prenotate si sono moltiplicate per quasi sette volte, passando da meno di 80mila a oltre mezzo milione.

I dati sono contenuti nel progetto AirMap, coordinato dal Politecnico di Torino con la partecipazione del Politecnico di Bari e dell’università Aldo Moro, e sono stati presentati oggi alla presenza, fra gli altri, del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e del sindaco di Bari Vito Leccese.

Gli interi appartamenti coprono il 73% delle offerte al 2024. Il tasso di occupazione degli alloggi offerti è passato dal 25% al 48%, mentre sono raddoppiate le notti occupate per ciascuna unità. La tariffa media giornaliera richiesta è aumentata da 60 a oltre 100 euro, con ricavi triplicati per ogni unità fino a quasi 12mila euro, un valore superiore alla media nazionale. Il giro d’affari complessivo generato dagli affitti sulla piattaforma è passato dai 4,7 milioni di euro del 2017 ai 53,9 del 2024, mentre gli host sono passati da 845 a 2.186.

Il fenomeno è concentrato fra Città vecchia, Murat, Madonnella e parte del quartiere Libertà. Il rapporto di Airbnb ogni cento abitazioni occupate da residenti è di 19,4 nella Città vecchia, 8 a Murat e 6,4 a Madonnella. Con questi numeri Bari si colloca al quarto posto per dimensione del fenomeno al Sud, dopo Napoli, Palermo e Catania, ma è la prima in Italia per incremento percentuale nel periodo 2017-2024. La città pesa per il 13% del totale regionale.﻿