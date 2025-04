Precipita una cabina della funivia del Monte Faito, 3 vittime

E’ di quattro vittime, un ferito grave il bilancio dell’incidente alla funivia del monte Faito. Lo si apprende da fonti dei soccorritori. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e le squadre del soccorso alpino. Sono stati persi i contatti con la cabina della funivia del Monte Faito rimasta bloccata a monte dell’impianto in seguito al guasto del pomeriggio. A bordo c’erano 4 passeggeri con un operatore. A causa delle pessime condizioni meteo sulla sommità del Faito i soccorritori attivati già dal pomeriggio stanno avendo difficoltà a giungere sul posto. La cabina non è visibile, forse a causa della forte nebbia, e non è raggiungibile via radio.

Aggiornamento

La cabina della funivia che collega Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, con la vetta, un panorama mozzafiato a 1100 metri sulle bellezze del Golfo, si è schiantata al suolo trascinando con sé cinque persone, due coppie di turisti stranieri e il macchinista di bordo, Carmine Parlato, dipendente dell’Eav. L’unica sopravvissuta è una donna, condotta in eliambulanza all’ospedale del Mare di Napoli.;