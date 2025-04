Uccide la moglie e chiama il 112, tragedia nel Barese

Tragedia a Mariotto, frazione di Bitonto, in provincia di Bari, dove un uomo ha ucciso la moglie con un coltello e ha poi chiamato il 112 per confessare l’omicidio. “Ho ucciso mia moglie, venite”, avrebbe detto durante la telefonata ai carabinieri. Quando i militari della compagnia di Modugno sono giunti sul posto, l’uomo si era barricato in bagno. Dopo essere riusciti a entrare, i carabinieri lo hanno bloccato e arrestato. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire il movente.

Foto repertorio