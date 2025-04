A Monopoli la consegna delle uova per i piccoli pazienti dell’ospedale

Si è tenuto questa mattina, dalle 10 alle 12, presso il reparto pediatrico dell’ospedale di Monopoli l’evento “Un gruppo per un sorriso”. L’iniziativa è stata organizzata dai “Nomadi free bikers” di Cassano. E’ stato organizzato uno spettacolo con palloncini e sono state consegnate le uova di cioccolato ai piccoli pazienti oltre ad una targa con dedica per il personale sanitario. Un gesto di solidarietà per venire incontro alle famiglie e ai piccoli che trascorreranno la Pasqua in ospedale.