Bari, il parcheggio di interscambio a Torre a Mare prende forma

“Stanno avanzando i lavori, cura Rfi, per la realizzazione del parcheggio di interscambio presso la stazione ferroviaria di Torre a Mare, un progetto fortemente atteso e ora finalmente visibile”. A raccontarlo è il consigliere Lorenzo Leonetti che ha descritto l’avanzamento delle opere.

Iniziano a delinearsi gli spazi: • 87 posti auto • 10 stalli per motocicli • 15 postazioni per biciclette • 2 aree dedicate ai taxi • 2 zone kiss&ride • Uno spazio per la sosta degli autobus

Una soluzione concreta e green per favorire la mobilità sostenibile verso il centro di Bari, grazie anche alla presenza di: • 20 nuovi alberi piantumati • Superfici drenanti • Illuminazione a LED di ultima generazione e basso consumo • Videosorveglianza • Sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche

“Quando sarà completata – precisa Leonetti – quest’area permetterà a tutti – automobilisti, motociclisti e ciclisti – di lasciare il proprio mezzo in sicurezza per raggiungere facilmente la stazione centrale di Bari. Non manca molto alla conclusione dei lavori che continuerò a seguire con attenzione”