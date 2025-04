A Bari boom di turisti, quasi 500mila presenze da 1 gennaio

Dal primo gennaio a oggi sono state più di 482mile le presenze di visitatori registrate sul portale PalyTourist del Comune di Bari. Lo comunica l’amministrazione, evidenziando che l’aumento è del 34% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nello specifico, secondo i dati raccolti dalla piattaforma online che conta attualmente 3.500 strutture ricettive accreditate in città, nei primi quattro mesi e mezzo del 2024 le presenze nel capoluogo pugliese erano state complessivamente 361.135. Nello stesso arco temporale del 2025, invece, hanno raggiunto quota 482.884. A crescere, in particolare, è la la percentuale delle famiglie (passate dal 33.15% del 2024 al 35.97% del 2025) e dei gruppi (dal 33.11% al 36.45%), rispetto ai single (dal 33.74% al 27.58%). Secondo i dati del Comune, il 39.27% dei turisti arriva dall’Italia, dall’estero arrivano soprattutto polacchi (13.08%), seguiti da visitatori provenienti da Bulgaria (4.91%), Romania (4.06%), Germania (3.71%), Francia (3.59%), Ungheria (3.1%), Spagna (2.83%) e Stati Uniti (2.6%). “Sono numeri incredibili – commenta l’assessore comunale al Turismo, Pietro Petruzzelli – .

I dati testimoniano l’attrattività della nostra città anche nei periodi tradizionalmente considerati di bassa stagione. Le strategie messe in campo per destagionalizzare i flussi, dunque, cominciano a dare i loro frutti”. Petruzzelli evidenzia che “tra Pasqua e Pasquetta risultano occupate circa il 95% delle strutture, e le stesse percentuali sono già riscontrabili per il ponte del 25 aprile, in cui Bari si animerà con moltissimi eventi culturali, sportivi ed enogastronomici”