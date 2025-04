Crociere: Italia prima destinazione nel Mediterraneo

Nuovo record per l’Italia delle crociere secondo Cemar Agency Network che prevede per il 2025 un’ulteriore crescita del traffico crocieristico nei porti italiani, a conferma di un trend evidenziato già nel 2024, come conseguenza della forte ripresa della domanda da parte del mercato.

L’ingresso nel settore crocieristico dei più prestigiosi luxury brand dell’hotellerie attirerà una nuova tipologia di ospiti, con elevato potenziale di spesa e presumibilmente alla prima esperienza di crociera. Questo nuovo scenario avrà ricadute significative sulle economie locali.

Nel 2025 saranno 14,8 milioni i passeggeri crocieristi che passeranno nei porti italiani, con un aumento del +4,05% rispetto all’anno precedente. Si prevede, inoltre, un incremento delle toccate navi, che raggiungeranno quota 5.482 (+6,76% sul 2024), con 179 unità che solcheranno le acque italiane in rappresentanza di 57 compagnie di navigazione.

Saranno 74 i porti italiani interessati dal traffico crocieristico. Il primato è ancora di Civitavecchia, che raggiungerà 3,53 milioni di passeggeri, seguita da Napoli con 1,9 milioni e Genova con 1,7 milioni. Ci saranno alcune novità nelle prime 10 posizioni: Palermo, Livorno, Messina, Savona, La Spezia, Venezia e Cagliari.

Sul podio delle regioni spicca il Lazio con 3,54 milioni di passeggeri (24% del totale), seguito dalla Liguria (3,36 milioni, 23% del totale), dalla Campania (2,05 milioni, 14% del totale), dalla Sicilia (2,03 milioni, 14% del totale), dalla Toscana (0,97 milioni, 6% del totale) e dalla Sardegna (0,77 milioni, 5% del totale).

Per quanto riguarda i gruppi crocieristici, il Gruppo Msc si conferma leader del settore, movimentando circa 5,23 milioni di crocieristi. Seguono il Gruppo Carnival con 4,63 milioni, il Royal Caribbean Group con 1,90 milioni, e Norwegian CL Holding con 1,20 milioni.

I mesi più intensi saranno maggio con 816 scali, ottobre con 760 scali e settembre con 748 scali. Domenica 18 giugno sarà il giorno più affollato con 38 navi ormeggiate nei porti italiani e oltre 95.900 crocieristi movimentati in una sola giornata. La crescita non si arresterà neanche nel 2026, quando secondo l’analisi preliminare di Cemar Agency Network il numero di passeggeri movimentati nei porti italiani supererà certamente i 15 milioni.

L’Italia mantiene saldamente il suo primato di più importante destinazione crocieristica del Mar Mediterraneo. Sono senza dubbio molteplici i fattori che concorrono a questa crescita costante in termini di passeggeri movimentati e numero di toccate: tra questi gioca un ruolo chiave la politica di destagionalizzazione, conseguita anche dalle compagnie americane che da alcuni anni hanno scelto di essere presenti nel Mediterraneo non solo in estate, ma anche nei mesi invernali. Nel contempo, grazie a navi di ultima generazione sempre più ecologiche, l’industria crocieristica ha fatto significativi passi avanti in termini di sostenibilità, riducendo drasticamente le emissioni e impegnandosi nella tutela del nostro Mar Mediterraneo.