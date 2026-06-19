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Spaccio e detenzione di droga, un arresto nel Foggiano

Operazione della Finanza

Pubblicato da: redazione | Ven, 19 Giugno 2026 - 10:41
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  • 31 sec
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Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Foggia, nell’ambito del dispositivo di controllo economico del territorio disposto dal Comando Provinciale, di recente intensificato per contrastare i traffici illeciti nella provincia dauna, ha tratto in arresto un soggetto originario di San Severo (FG), ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante l’attività di vigilanza, i finanzieri hanno individuato il soggetto risultato detenere – presso la sua abitazione- circa 120 grammi di hashish, nonché vario materiale di precisione e strumentazione destinati al confezionamento della sostanza stupefacente.

Alla luce delle evidenze emerse e della flagranza del reato, il soggetto è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari. La misura precautelare, a seguito di giudizio direttissimo, è stata poi oggetto di convalida da parte del competente giudice, che ha disposto a carico dell’indagato la detenzione domiciliare.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti che la Guardia di Finanza di Foggia attua quotidianamente nella Capitanata, a tutela della legalità e della sicurezza della collettività.

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