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Bari, sulle spiagge cittadine arrivano i bagni: 11 postazioni

Da oggi la sistemazione

Pubblicato da: redazione | Ven, 19 Giugno 2026 - 09:11
bagni chimici
  • 2 min
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Partiranno oggi, venerdì 19 giugno, le operazioni di installazione dei servizi igienici chimici nelle vicinanze delle spiagge libere e delle aree più frequentate del litorale cittadino. Sono complessivamente undici le postazioni diffuse lungo tutto il tratto costiero, da Santo Spirito a Torre a Mare, e resteranno attive fino a metà settembre per consentire ai bagnanti di usufruire dei servizi durante la permanenza in spiaggia e nel corso dell’intera giornata.

Ciascuna postazione è composta da tre ambienti differenti (per le donne, gli uomini e le persone con disabilità), per un totale di 33 bagni chimici. Il servizio di noleggio, posa in opera, manutenzione e gestione dei manufatti igienici, come previsto dal contratto attuativo dell’accordo quadro, è stato affidato alla Sebach S.p.a., che due volte al giorno dovrà provvedere alla pulizia e alla sanificazione dei bagni e al rifornimento del materiale necessario.

“Si tratta di un servizio a disposizione dei tanti cittadini che frequentano le nostre spiagge o che semplicemente vivono quotidianamente il litorale nei mesi più caldi – commenta l’assessora al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente Elda Perlino -. Quindi, anche quest’anno andiamo incontro alle loro legittime esigenze, prestando un’attenzione particolare a quelle aree della città dove si concentra in modo più consistente l’afflusso di persone. Ovviamente resta un servizio temporaneo, limitato alla stagione estiva e promosso per offrire un supporto pratico a coloro che intendono trovare un po’ di refrigerio sulla costa e, quindi, per rendere la nostra città più vivibile e accessibile”.

Le dodici postazioni saranno installate nei pressi di:

  • ex lido Lucciola a Santo Spirito
  • lungomare Santo Spirito
  • Sun Beach a Palese
  • lido Moretti a Palese
  • Nana’s Beach a Palese
  • lungomare di San Girolamo
  • lido San Francesco
  • spiaggetta di San Cataldo
  • lido CRAL a San Giorgio
  • San Giorgio
  • Torre a Mare.

(foto repertorio)

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