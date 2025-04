Perde controllo auto, muore 23enne nel Barese

Un giovane di 23 anni è morto la scorsa notte in un incidente avvenuto sulla statale 172, tra Casamassima e Turi, in provincia di Bari. La vittima, secondo quanto si apprende, avrebbe perso il controllo dell’auto che è finita ribaltata fuoristrada. Per il giovane sono stati inutili i soccorsi prestati dal 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che indagano sull’accaduto.