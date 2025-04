Gite fuori porta e mare, per Pasquetta i baresi “Sfidano il meteo”

Dalle gite fuori porta ai pranzi tra ville e campagne senza rinunciare alle “grigliate in compagnia”. Sono solo alcuni dei programmi in vista per la giornata di oggi, il lunedì di pasquetta dove, in tutta Italia, anche a Bari, i cittadini si riuniscono approfittando del giorno libero per passare diverse ore in compagnia, non solo degli amici, ma anche dei panorami naturali e delle bellezze tipiche del territorio sfidando così il meteo che, anche quest’anno, secondo le previsioni, potrebbe non essere clemente.

Nel Barese sono tante le iniziative previste per la giornata di oggi. Oltre a quelle organizzate e programmate per l’occasione, tra musica e ospiti speciali, tanti i cittadini che sfidando il possibile maltempo raggiungeranno zone marittime o la foresta di Mercadante, tra le mete più gettonate. Altri invece, proprio per via dell’instabilità del meteo, hanno optato per gite in masseria, così da avere anche l’opzione al coperto o a pranzi “In casa”.

“Oggi passeremo una giornata in masseria – ha spiegato una cittadina – solitamente ci ritroviamo a dover fuggire via dalla campagna per via della pioggia. Questa volta non ci siamo fatti cogliere impreparati e abbiamo deciso di stare all’aperto potendo contare sull’opzione al coperto qualora il tempo dovesse peggiorare”, ha concluso. Parole a cui fanno eco quelle di altri che, in vista delle previsioni meteo che davano per certo il maltempo fino a pochi giorni fa, hanno organizzato dei pranzi in casa. “Abbiamo volutamente scelto di non rischiare – ha spiegato una cittadina – per fortuna il tempo qui a Bari è sempre clemente, avremo modo di passare delle belle giornate al mare o altrove. Per oggi però optiamo per un pranzo in casa”, conclude. Non tutti però la pensano allo stesso modo. C’è anche chi rischia.

“Noi andremo in foresta del Mercadante – ha spiegato un altro cittadino – ci siamo organizzati così, speriamo il tempo regga. Anche se stiamo sfidando le previsioni perché come sempre non sono buone. Speriamo nel miracolo della pasquetta. Se dovesse piovere? Ci rifugiamo in auto. Siamo preparati a tutto ormai, ma le tradizioni si rispettano”, ha concluso. Altri ancora andranno al mare. “Abbiamo preso una casa in affitto al mare per una giornata – ha spiegato una cittadina – se piove restiamo al coperto, ma se il tempo è bello ne approfittiamo per fare il primo bagno”, ha concluso. Tanti quelli che per l’occasione raggiungeranno Taranto dove sarà possibile visitare la nave Amerigo Vespucci. I posti sono andati sold out nel giro di trenta minuti, subito dopo l’annuncio, ma nonostante questo tanti cittadini non perderanno occasione per ammirarla anche solo dall’esterno. “Approfittiamo del giorno libero per andare a Taranto e guardare la nave più bella d’Italia – ha raccontato un cittadino – ho provato a prenotare per me e la mia famiglia, ma i posti sono finiti nel giro di pochi minuti. Un vero peccato. La guarderemo dall’esterno e poi ne approfitteremo per visitare Taranto”, ha concluso.

