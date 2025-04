Bari, sul lungomare “distese” di bottiglie di vetro abbandonate

Una distesa di bottiglie di vetro abbandonate sul lungomare, ma non solo, anche rifiuti. È così che si è risvegliata la città dopo la giornata di ieri, 25 aprile, festa della Liberazione, in cui tanti, tra cittadini e turisti, hanno approfittato del tempo libero per passeggiare per le vie del centro e fare i soliti aperitivi con birra e focaccia spostandosi tra lo storico Chiringuito e altre zone del lungomare e della movida, lasciando, un po’ come “Pollicino”, tracce della propria presenza. Le foto sono state pubblicate sul web, a denunciare quanto accaduto un cittadino che riferendosi alla mancanza di civiltà, alle foto ha allegato un solo commento: “Preistorici”.

Foto Facebook Rizzi Leonardo