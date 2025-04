Bari, partiti i casting per il corteo: “Qui per onorare san Nicola”

Erano una cinquantina i baresi che questa mattina si sono presentati al primo casting per il corteo storico di San Nicola 2025 nella sala conferenze della sede comunale di Via trevisani, nel municipio I. Non si tratta però più di una singola selezione. Quest’anno i provini per far parte del corteo di San Nicola saranno distribuiti in tutta la città. Cinque momenti diversi, per i cinque municipi. La regia è stata affidata a Gianni Ciardo.

Per chi intende partecipare alle selezioni la prima data utile è stata oggi, si continua poi nel pomeriggio, dalle 17 alle 19 nella sede del municipio 4 (sala consigliare) in via Vittorio Veneto 92 a Carbonara. A seguire mercoledì 23 aprile dalle 10 alle 12 nel municipio 2 in via Giovanni Colella 13 nella biblioteca Colletta-Cagnazzi nel quartiere San Paolo. Dalle 17 alle 19 le selezioni si terranno nel municipio 5 in piazza Bellini a Palese. Ultima data giovedì 24 aprile dalle 10 alle 12 nel municipio 3 (sala consigliare) in via Vincenzo Ricchioni 1.

Per partecipare basta presentarsi muniti di fototessera e copia foto statica dei propri documenti di identità e codice fiscale. E’ obbligatoria la foto. I minori dovranno essere accompagnati da genitore. Le figure richieste sono: donne, uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini di qualsiasi età. Per tutti è necessario non avere tatuaggi estremamente visibili su mani, braccia e collo, né capelli dai colori innaturali (blu, rosa, viola), smalti permanentj/semi permanenti, capelli con doppio taglio o capelli rasati.

Tanti le donne e gli uomini di Bari presenti, desiderosi di partecipare all’evento che rappresenta per loro un momento unico per la città. La devozione per San Nicola è l’unica motivazione. I compensi – ci raccontano – sono bassi e dipendono dal ruolo che si ricopre nel corso del corteo.

“Io sono qui per onorare San Nicola. Solo per devozione – racconta infatti con grande gioia un barese – Sono 10 anni che partecipo al casting. Tutti dovrebbero provare questa esperienza. Che rimane nel cuore”.