Leccese ricorda Papa Francesco: “Definì Bari capitale unità”

“Ricorderemo Papa Francesco esponendo un drappo listato a lutto. Non celebriamo solo un grande pastore, ma un Papa che ha definito Bari la capitale dell’unità della Chiesa, e che è venuto qui due volte per lanciare un messaggio di pace e riconciliazione tra le Chiese cristiane”. Lo ha dichiarato il sindaco di Bari, Vito Leccese, a margine della presentazione delle iniziative per il 300° anniversario della nascita di Niccolò Piccinni.

Leccese ha rievocato con emozione uno dei momenti più significativi: “Ricordo la preghiera sul lungomare, insieme ai patriarchi delle Chiese cristiane. Un’immagine che resterà indelebile nella memoria della città”. Il sindaco ha poi condiviso alcuni dettagli legati all’organizzazione delle due visite papali, svelando anche un particolare curioso: “Le sedie usate per l’incontro con i patriarchi erano quelle del Consiglio comunale. Abbiamo conservato quella su cui si è seduto Papa Francesco. All’epoca pensavamo che al Pontefice spettasse una sedia diversa, ma fu lui stesso a insistere che tutte fossero uguali, per sottolineare che si trattava di un incontro tra esponenti religiosi dello stesso livello gerarchico”, ha concluso.