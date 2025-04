“Bari in festa – Una domenica in città”: l’evento nel parco Rossani

È stato presentato questa mattina, a Palazzo di Città, “Bari in festa – Una domenica in città”, l’evento in programma domenica 27 aprile nel parco Rossani, a partire dalle ore 10. L’iniziativa, organizzata da Marco Timpanaro, Cristian Tomasicchio e Marco De Lucia con il patrocinio gratuito del Comune di Bari, intende celebrare l’importanza della sostenibilità e le bellezze del nostro contesto urbano. All’incontro con la stampa sono intervenuti anche l’assessora comunale alle Culture e il sindaco della notte.

Sono tante le attività previste nel corso dell’iniziativa, durante la quale saranno garantiti interventi di pulizia dello spazio pubblico e una corretta differenziazione dei rifiuti: laboratori, competizioni sportive, mercatini, food a km zero, area dog experience, attività per i più piccoli, concerti e incontri su temi cruciali come la sostenibilità, la cultura urbana e il rispetto del patrimonio pubblico, con il coinvolgimento attivo dei partecipanti. Tra gli ospiti musicali è prevista la presenza di Bruno Belissimo, bassista del cantautore Frah Quintale, che dalle ore 18 alle si esibirà sul palco allestito per l’occasione.

Gli organizzatori, inoltre, pianteranno dieci nuovi alberi all’interno del parco.

“Sarà una domenica di festa, è il caso di dire, durante la quale i cittadini potranno vivere lo spazio pubblico appieno, con la possibilità di stare insieme all’aperto, di fare sport, di godere di un po’ di musica e di tante attività pensate per tutte le fasce d’età – ha esordito l’assessora comunale alle Culture -. A nome dell’amministrazione comunale non ci resta che ringraziare gli organizzatori per questa bellissima iniziativa, con l’auspicio che sempre più realtà come loro vogliano far vivere le aree della nostra città all’insegna della socialità e del benessere”.

“Abbiamo pensato di organizzare questo evento anche per provare a “trasferire” la movida in altre aree della città, diversificando le attività e gli stessi orari in cui si svolgono, in modo da incontrare gusti ed esigenze di tutti – ha proseguito Marco Timpanaro -. Il parco Rossani sarà suddiviso in varie aree, ciascuna legata a un settore particolare: quindi sarà individuata un’area cani, una dedicata allo sport, una per i mercatini con circa venti bancarelle, un’area food, una esclusivamente riservata ai bambini con attività comportamentali e di socialità e una parte riservata alla musica, al dj set e alle esibizioni live. Ovviamente abbiamo chiesto a tutti di immaginare dei programmi che abbiano un legame con l’obiettivo principale della manifestazione, che è quello della sostenibilità ambientale e del senso civico. Cominceremo alle 10 di mattina e andremo avanti per dodici ore”.

“Forse questa manifestazione rappresenta il primo banco di prova del percorso che stiamo immaginando per delocalizzare la movida e diversificare le attività legate al divertimento – ha concluso il sindaco della notte -. Questa giornata di festa è nata anche a seguito degli incontri organizzati negli ultimi due mesi con stakeholder e cittadini interessati a costruire insieme le politiche della notte. L’idea è quella di coinvolgere diversi target di persone in questa tipologia di eventi nel pieno rispetto di chi, invece, vuole godere del diritto al riposo nelle proprie abitazioni. Perciò, invitiamo tutti a partecipare a Bari in festa, con l’auspicio che situazioni del genere possano moltiplicarsi in città. Colgo l’occasione per annunciare un’altra manifestazione che animerà un altro quartiere della città: il prossimo 13 giugno, infatti, il Di Cagno Abbrescia organizzerà l’undicesima edizione della Notte bianca dello sport, che di fatto risponde pienamente alla nostra visione di divertimento notturno”.

Alle ore 12 di domenica presenzierà all’evento anche il sindaco di Bari.