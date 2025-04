Bari, partita la rimozione delle macerie della palazzina crollata

Sono iniziati i lavori per la rimozione delle macerie della palazzina crollata lo scorso 5 marzo. Il sindaco ha fatto questa mattina un sopralluogo per monitorare gli interventi. Questi ultimi sono stati effettuati in danno ai proprietari dell’immobile per evitare che i tempi si allungassero. Il Comune ha nel frattempo accantonato una cifra pari a circa 600 mila euro. L’intervento di rimozione richiederà del tempo anche per si pensa di fare una cernita delle macerie per individuare eventuali beni appartenuti alle famiglie colpite dal dramma.